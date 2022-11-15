Türkiye'den taşınmış, ortalıktan kaybolmuştu! 2000'li yılların sevilen şarkıcısı Gökhan Özen yıllar sonra ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamadı!

2000'li yılların en popüler sanatçılarından biri olan Gökhan Özen, 7 yıl önce Türkiye'yi terk ederek Los Angeles'a taşınmıştı.

2010 yılında Selen Sevigen ile nikah masasına oturmuş, kızları Ada ve Derin'i kucaklarına alan çift 2016 yılında boşanmıştı.