O ünlü de patlama sırasında İstiklal Caddesi'ndeymiş! Saldırıdan kıl payı kurtulan Cansel Elçin'den açıklama! "Ben iyiyim" Ünlü oyuncu Cansel Elçin, pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sırasında orada olduğunu açıkladı.