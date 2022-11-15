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O ünlü de patlama sırasında İstiklal Caddesi'ndeymiş! Saldırıdan kıl payı kurtulan Cansel Elçin'den açıklama! "Ben iyiyim"
Ünlü oyuncu Cansel Elçin, pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sırasında orada olduğunu açıkladı.
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