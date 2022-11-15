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Kerem Bürsin'le barıştığı, Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti! Hande Erçel o iddialara noktayı koydu!
Son zamanlarda hakkında çıkan aşk iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel sessizliğini bozdu. O iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla noktayı koydu.
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