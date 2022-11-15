Kerem Bürsin'le barıştığı, Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti! Hande Erçel o iddialara noktayı koydu!

Son zamanlarda hakkında çıkan aşk iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel sessizliğini bozdu. O iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla noktayı koydu.

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Kerem Bürsin'le barıştığı, Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti! Hande Erçel o iddialara noktayı koydu! 1

Bir dönem Kaan Yıldırım ile anılan, ardından geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Keram Bürsin ile tekrar aşk yaşamaya başladığı iddialarıyla magazin gündeminde yerini alan Hande Erçel, iddiaları kesin bir dille reddetmiş ve isyan etmişti.

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