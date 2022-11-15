Yılların sarışın modeli Çağla Şıkel'den siyah saçlı paylaşım! Takipçileri hayran kaldı, o paylaşıma beğeni yağdı! "Bu halin en güzel halin" Ünlü model Çağla Şıkel'in siyah saçlı haliyle paylaşmış olduğu fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.