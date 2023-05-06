HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Siyaset gündeminde seçimlere ilişkin hareketlilik sürerken, yapılan açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Yeşil Sol Parti mitinginde sarf edilen sözler gündem yarattı.

SEÇİMLERDE KILIÇDAROĞLUNU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

HDP 14 Mayısta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak millet ittifakının ortak adayı Kemal kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

"14 MAYIS'TA BİZ BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ"

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Yeşil Sol Parti mitinginde, "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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"İMRALI'NIN KAPISINI PARÇA PARÇA EDECEĞİZ TECRİTE SON VERECEĞİZ"

Mitingdeki konuşmasına devam den Aydeniz, "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, Sayın Öcalan konuştuğunda demokrasi gelişecek, sayın Öcalan konuştuğunda onurlu bir barış konuşacak aynı zamanda. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz" dedi.

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İYİ PARTİ VE CHP BU AÇIKLAMALAR NASIL BİR TEPKİ GÖSTERECEK

HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek yaptığı " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz" açıklamasına nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

DAHA ÖNCEDE POLİSE YUMRUK ATMIŞTI

Saliha Aydeniz, 12 Haziran 2022'de Kadıköy'de gerçekleştirilen ve terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride bir polis memuruna yumruk atmasıyla gündeme gelmişti.

HDP, YEŞİL SOL PARTİ LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) kapatma davası dolayısıyla seçimlere, Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girecek.

HDP/Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçaroğlu lehine aday çıkarmama kararı almıştı.

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