HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan HDP'li milletvekilleri ve yöneticileri Türk halkının sinir uçlarıyla oynamaya, milleti tahrik ve galeyana getirecek açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Siyaset gündeminde seçimlere ilişkin hareketlilik sürerken, yapılan açıklamalar gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak Yeşil Sol Parti mitinginde sarf edilen sözler gündem yarattı.

SEÇİMLERDE KILIÇDAROĞLUNU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

HDP 14 Mayısta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak millet ittifakının ortak adayı Kemal kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

"14 MAYIS'TA BİZ BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ"

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Yeşil Sol Parti mitinginde, "Biliyoruz ki bu iktidar, Kürt düşmanlığı üzerinden, Kürt soykırımı üzerinden tüm Türkiye'yi bir zorbalıkla yönetmek istiyor, bu temelde bir politika vermiş, yaşama geçiriyor. Kürt halkının iradesini tanımıyor. Ama 14 Mayıs'ta biz bu iktidarı göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"İMRALI'NIN KAPISINI PARÇA PARÇA EDECEĞİZ TECRİTE SON VERECEĞİZ"

Mitingdeki konuşmasına devam den Aydeniz, "Bu politika, tecrit politikası üzerinden de tüm halkı tecrit altına almak istiyor. Ancak onlar da biliyorlar ki sayın Öcalan konuştuğu zaman barış öne çıkacak, Sayın Öcalan konuştuğunda demokrasi gelişecek, sayın Öcalan konuştuğunda onurlu bir barış konuşacak aynı zamanda. Bu nedenle tecriti ağırlaştırıyorlar. Ama biz 14 Mayıs'ta İmralı'nın da kapısını parça parça edeceğiz, tecrite son vereceğiz" dedi.

İYİ PARTİ VE CHP BU AÇIKLAMALAR NASIL BİR TEPKİ GÖSTERECEK

HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'in terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı kastederek yaptığı " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz" açıklamasına nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

DAHA ÖNCEDE POLİSE YUMRUK ATMIŞTI

Saliha Aydeniz, 12 Haziran 2022'de Kadıköy'de gerçekleştirilen ve terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride bir polis memuruna yumruk atmasıyla gündeme gelmişti.

HDP, YEŞİL SOL PARTİ LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) kapatma davası dolayısıyla seçimlere, Yeşil Sol Parti (YSP) listelerinden girecek.

HDP/Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçaroğlu lehine aday çıkarmama kararı almıştı.

İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladıİşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı

Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibiAli Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılırCumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun alevilik videosuna tepki gösterdi: Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdirÖmer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun alevilik videosuna tepki gösterdi: Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!

Cübbeli Ahmet hocadan Mansur Yavaş'a olay İHA -SİHA yorumu: "Neden rahatsız oldunuz bir yerinize mi giriyor"Cübbeli Ahmet hocadan Mansur Yavaş'a olay İHA -SİHA yorumu: "Neden rahatsız oldunuz bir yerinize mi giriyor"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MHP Milletvekili Adayı Av. Suat Altunkaynak: “Bir Oy Cumhurbaşkanımıza Bir Oy da MHP’ye”
MHP Milletvekili Adayı Av. Suat Altunkaynak: “Bir Oy Cumhurbaşkanımıza Bir Oy da MHP’ye”
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Sunucu açık açık sordu: Muharrem İnce 2. tura kalamazsa kimi destekleyecek?
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye’nin Zenginleşmesi, büyümesini, kalkınmasını istemiyorlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye’nin Zenginleşmesi, büyümesini, kalkınmasını istemiyorlar
Son Haberler
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
Yalı Çapkını Oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu İtiraf Etti! Dizideki Gibi Değilim! Sade Bir Hayatım Var
HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"
HDP milletvekili ve DBP eş genel başkanı Saliha Aydeniz'den küstah sözler: " İmralı'nın kapısını parça parça edeceğiz tecrite son vereceğiz"
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
Ev Hanımlarına İŞKUR’dan İş Fırsatı! 5 Bin Ödeme Yapılacak! Başvuran Herkes Yararlanacak
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz
AK Partili Erkan Kandemir: Seçimleri kazanamazsak 21 yıllık kazanımlarımızı kaybederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun alevilik videosuna tepki gösterdi: Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdir
Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun alevilik videosuna tepki gösterdi: Kimlikçilik meselesi demokrasi için bir zehirdir
Çok Okunanlar
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
İşte CHP gençliği! Kadıköy'de CHP'ye oy vereceğini söyleyen gençlerle yapılan röportaj tepki topladı
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına "sayın" dedi! Tepkiler çığ gibi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bot Partisidir, Seçim sosyal medyada trol ordularıyla değil, sandıkta milletle kazanılır
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
Haftasonu Döviz Kurunda Son Durum! 6 Mayıs 2023: Anlık ABD doları, Euro, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın! Kaç TL?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
“Erdoğan gitmeli” diye yazan The Economist dergisine Erdoğan'dan cevap!
Yorumlananlar
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
İstanbul'da ilginç olay! Hırsızlık yapıldığı ihbarında bulundu ancak hırsız kendisi çıktı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklileri heyecanlandıran gelişme! "Maaşı 7 bin 500 liranın üstünde olan emeklilerimiz için çalışmamız sürüyor!"
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor
A Milli futbol takımı için şok iddia, Stefan Kuntz gidiyor yerine Abdullah Avcı geliyor