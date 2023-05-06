Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına sayın dedi tepkiler çığ gibi DEVA Partisi Ali Babacan Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa katılarak yaptığı açıklamada 251 şehidin katili FETÖ elebaşına sayın demesi tepkiler neden oldu.