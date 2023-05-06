Ali Babacan, 251 şehidin katili FETÖ elebaşına sayın dedi tepkiler çığ gibi

DEVA Partisi Ali Babacan "Dil beynin içindeki düşünceyi itiraf eder" misali Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programda konuşma esnasında 251 şehidin katili FETÖ elebaşına sayın demesi tepkiler neden oldu.
Halk TV'de katıldığı canlı yayın programında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'Sayın Gülen' diyerek hitap etti.
'TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELDİ, DİL SÜRÇMESİ DEDİ'
Ali Babacan, gelen yoğun tepkilerin üzerine canlı yayında açıklama yaparak 'Sayın FETÖ, Sayın Gülen' sözlerinin dil sürçmesi olduğunu belirtti.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber