HDP'den Kılıçdaroğluna çok sert sözler: ''Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?''

HDP'nin14 ve 28 Mayısta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet ittifakının ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti. Ancak ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile bakanlık pazarlığı yaparak destek alması ve bu pazarlıkların gün yüzüne çıkmasına HDP'li Meral Danış Beştaş, çok sert tepki gösterdi.

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HDP'den Kılıçdaroğluna çok sert sözler: ''Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?''

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinle HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turunda da Zafer Partisi ile gizli bir protokol imzalamıştı. Gizli protokolün açığa çıkmasının ardından ise CHP'ye gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ortaklardan HDP'li Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. eştaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?" derken, yaşananları "korkunç" olarak değerlendi. Konuşmasının devamında Beştaş, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na' dedik." diyerek tepki gösterdi.

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan kaos artarak devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçimlerde gizli protokol yaptığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

HDP'den Kılıçdaroğluna çok sert sözler: Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?'

ÖNÜNE GELENE BAKANLIK DAĞITTI!

13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki almıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı.

Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın ortağı HDP'nin vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

"BİZ ÖZDAĞ BAKAN OLSUN DİYE Mİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİK"

"Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?" diyen Beştaş, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik." diye konuştu.

"ÖZDAĞ'IN KILIÇDAROĞLU'NA SUNDUĞU ŞARTLARI ASLA KABUL ETMEZ"

HDP vekili, "Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartları asla kabul etmez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'özgürlük' vadettiği HDP'li Figen Yüksekdağ da benzer açıklama yapmıştı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı.

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