Hercai dizisine bomba gibi transfer! Hayranları havalara uçtu!

Baş rollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi Hercai bomba gibi isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor.

Hercai'ye son olarak Zalim İstanbul dizisinde Cemre karakterine hayat veren ve büyük bir çıkış yakalayan Sera Kutlubey dahil oldu.

24 yaşındaki güzel oyuncusu Sera Kutlubey’in Hercai dizisinde hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

SERRA KUTLUBEY KİMDİR?

Sera Kutlubey, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Sera Kutlubey, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır.

Serra Kutlubey kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler ve Serra Kutlubey estetiksiz hali

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