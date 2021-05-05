Hıdırellez nedir, neden kutlanır 2022? Hıdırellez'in anlamı nedir?

Türkiye'de özel bir yeri olan Hıdırellez kutlamaları 5 Mayıs'ı, 6 Mayıs'a bağlayan gece gerçekleştirilmektedir. Çeşitli etkinliklerle şölen havasında kutlanan Hıdırellez 2021 yılında pandemi gölgesinde kaldı. Ancak yine de Hıdrellez nedir, neden kutlanır 2021? Hıdrellezin anlamı nedir? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Detayları sizler için derledik...

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR 2022?

Vatandaşların internet aramalarında Hıdırellez'in ne olduğunu araştırıyor. 5 Mayıs'ı, 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan, Türk kültüründe özel bir yeri olan Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Türk ve İslam kültüründe ise Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilir.

Hıdırellez Türkiye'de bolluk ve bereket inancı temelinde kutlanırken, dünya genelinde ise baharın müjdecisi olarak kutlanmaktadır. Dünya genelinde de bilinen Hıdırellez, baharın müjdecisi olarak ifade edilmekte ve Hıristiyanlarca da doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Hıdırellez Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar

HIDIRELLEZ'İN ANLAMI NEDİR?

Hıdırellez'in anlamı ve kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmaktadır. Bazı fikirlerde Hıdırellez'in Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu ifade edilirken, bazı fikirlerde ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu ifade edilmektedir. Kutlanışı ilkçağlara kadar uzanan Hıdırellez, Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı, Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde kutlanmaktadır. Bahar ve yazın gelişiyle birlikte coşku ve sevinçle kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir.

Türk inanışlarına göre Hızır'ın insanlar arasında dolaşarak bolluk ve sağlık dağıttığına inanılmaktadır. Hızır'ın darda kalan ve başı sıkışanlara yardım ettiği düşüncesi hakimdir.

HIDIRELLEZ GELENEKLERİ NELERDİR?

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez gününün simgesi olmuş bir takım gelenekler bulunmaktadır. Hıdırellez gününde para keseleri ve yemek kaplarının ağzı açık bırakılarak bolluk bereket için dua edilir. Ayrıca dilekleri olanlar evlerin bahçesinde toprağa ve gül dallarının altına dileklerinin küçük bir modelini yaparak dua eder ve dilek tutarlar.

Evlilik hayali kuranlar da bu günde hayalleri için dua ederler. Hıdırellez gününde kısmet açmak için evlenmek isteyen genç kız ve erkekler için gül ağacı dallarına yüzük asılarak, hayırlı kısmet için dua edilir.

Trabzon-Şalpazarı İlçesi'nde sıklıkla uygulanan yoğurt mayalama geleneği vardır. Mayalama sıcaklığındaki süt içerisinde tahta kaşıkla birlikte mayalanır ve elde edilen yoğurt bir yıl boyunca maya olarak kullanılır.