Hikmet Baydar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur? Hikmet Baydar'ın biyografisi 3. Göz Danışmanlık CEO’su Hikmet Baydar'ın yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Hikmet Baydar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Hikmet Baydar'ın biyografisi.