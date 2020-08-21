Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster açıklaması: ''Su testisi su yolunda kırıldı demeseydim''
Hıncal Uluç, Jülide Ateş'in sunduğu ''40'' programında geçmişte Defne Joy Foster hakkında yazdığı yazısıyla ilgili gelen soruya karşı verdiği cevapla yazdığı yazıların bir kısmından pişman olduğunu açıkladı.
Yıllar önce Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığı yazı ile tepkileri üzerine çeken Hıncal Uluç, Jülide Ateş'in sunuculuğunu üstlendiği ''40'' programında yazdığı yazıların bir kısmı hakkında pişman olduğunu belirtti.
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21 Ağustos 2020 Cuma 13:34
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