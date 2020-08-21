Hıncal Uluç'tan Defne Joy Foster açıklaması: ''Su testisi su yolunda kırıldı demeseydim''

Hıncal Uluç, Jülide Ateş'in sunduğu ''40'' programında geçmişte Defne Joy Foster hakkında yazdığı yazısıyla ilgili gelen soruya karşı verdiği cevapla yazdığı yazıların bir kısmından pişman olduğunu açıkladı.