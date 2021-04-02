Hırsız köpeğin muhabirin mikrofonunu çaldığı anlar viral oldu!

Rusya'da bir köpek, bir anda canlı yayında haber sunan muhabirin mikrofonunu alıp kaçtı. Olayın şokuyla neye uğradığına şaşıran muhabir, köpeğin arkasından koşarken kanalda bulunan spiker ise durumu karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.