Alevi inancına özgü bir oruç olan Hızır Orucu, her yıl Hızır Günü'nden 1 veya 2 gün önce tutulur. Dileyenler Hızır Günü'ne kadar oruçlarını tamamlayabilmektedirler. Peki, Hızır Orucu nedir, nasıl niyet edilir? İşte Hızır Orucu açma duası...

HIZIR ORUCU NEDİR?

Alevi vatandaşların Allah'a şükür olarak 3 gün boyunca tuttukları oruca Hızır Orucu denmektedir. Hızır Orucu'nun ortaya çıkışı şu şekilde olmuştur. Nuh Peygamber'in gemisi fırtınaya tutulmuştur. Halk bu durum karşısında feryat ederek; yetiş ya Hızır bizi kurtar diyerek dua etmiştir. Edilen bu dua Allah tarafından kabul görmüş ve fırtına dinmiştir.

Halk bu olaydan sonra yüce Allah’a şükür orucu olarak 3 gün oruç adamıştır. Hızır Orucu, o tarihten bugüne kadar aynı özenle devam ettirilmektedir. Orucun simgelediği nokta ise; o gün de görüldüğü gibi Yüce Allah'ın insanların dar günlerinde yardımcısı ve gözcüsü olmasıdır. Hızır Orucuyla da bu duruma şükredilmektedir.

HIZIR ORUCU NİYET VE AÇMA DUASI

Hızır Orucuna niyet edilirken şu dua kullanılmaktadır:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

Hızır Orucu sonlandırırken ise oruç açma gülbangı okunmaktadır:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.

Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."

HIZIR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Gün doğumunda niyet edilen oruç gün batımında açılsa da Cem Vakfı tarafından belirlenen Hızır Orucu açma saatleri bulunmaktadır. 8,9 ve 10 Şubat'ta tutulacak olan Hızır Orucu açma saatleri şu şekildedir:

İSTANBUL

1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:43

2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:44

3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:46

ANKARA

1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:29

2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:31

3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:32

İZMİR

1. GÜN 8 Şubat 2022 Salı 18:55

2. GÜN 9 Şubat 2022 Çarşamba 18:56

3. GÜN 10 Şubat 2022 Perşembe 18:57