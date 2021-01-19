Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında "Buradasın Ahparig" ifadesiyle anılıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 14 yıl önce, gazetenin eski ofisini önünde o zamanlar 17 yaşında olan Ogün Samast adlı şahıs tarafından vurularak öldürüldü. Dink'in ölümüne ilişkin dava ise halen devam ediyor.

BU YIL "UNUTMADIK AHPARİNG" BAŞLIĞI İLE ANILACAK

İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanacak anma töreni bugün 14.45’te başlayacak. Törene katılanlar tarafından sembolik olarak “Buradasın Ahparig” yazan pankartlar, Dink’in öldürüldüğü yere bırakılacak.

Sanatçılar tören öncesi bir çağrı metni seslendirerek “Buradasın Ahparig” ifadesini kullandı. İstanbul 'da bulunan eski Agos Gazete binasına dün akşamdan itibaren Dink’in fotoğrafları ve güvercinler yansıtıldı.

Nor Zartonk İnisiyatifi’nin düzenleyeceği tören ise bugün saat 17.00’de başlayacak. Mahir Özkan, İnci Hekimoğlu, Turgut Öker, Gayane Ayvazyan, Adrian Lomlomdjian, Yektan Türkyılmaz, Aris Nalcı, Alin Ozinian gibi isimler konuşmacı olarak yer alacak. Türkçe ve Ermenice yapılacak anma töreninde Devrim Kavalli dinletisiyle yer alacak. Tören, Nor Zartonk’un Facebook hesabından canlı olarak izlenebilecek.

Agos yazarlarından Pakrat Estukyan’ın katılacağı etkinlik, 23 Ocak günü saat 20.00’de başlayacak. Etkinlik, Yeni Dünya İçin Çağrı dergisinin Facebook sayfasından izlenebilecek.

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HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink (15 Eylül 1954, Malatya - 19 Ocak 2007, İstanbul), Türkiye Ermenisi gazeteci. 19 Ocak 2007 tarihinde saat 15.00 sıralarında, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskârgazi Caddesi üzerindeki binası önünde uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

Hrant Dink kimdir? Nerelidir? Nasıl öldü? Öldürüldüğü yer neresi? Mezarı nerede?

ANMA TÖRENİNDE TEDBİR AMAÇLI KAPANACAK YOLLARR

Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası

* Tavukçu Feti Sokak

* Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi)

* Şafak Sokak

* Pangaltı 2236 no’lu ışıklar

* Özgür Sokak Şişli istikameti

*Zafer Sokak Şişli istikameti

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ALTERNATİF YOLLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:

*Taksimden gelen akım Vali Konağı Caddesine yönlendirilecek.

* Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecek.

* Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.