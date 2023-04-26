Hulisi isminin anlamı nedir, Hulisi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Hulisi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Hulisi ismi ne demek, Hulisi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Hulisi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Hulisi İsminin anlamı nedir? TDK Hulisi anlamı:

Hulisi ismi Türk Dil Kurumunda İçten, candan olan anlamında tanımlanmaktadır.

Hulisi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Hulisi ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Hulisi isminin kökeni:

Hulisi ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 9655 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Hulisi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Hulisi isminin rengi:

Mercan

Hulisi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Hulisi isminin Harf Analizi Nedir ?

Hulisi ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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H : Statü/para, garantici

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Hulisi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Hulisi ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H : 10

U : 25

L : 15

İ : 12

S : 22

İ : 12

= 96 – Hulisi İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

Hulisi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Hulisi ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Hulisi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

H: 8 U: 3 L: 3 İ: 9 S: 1 İ: 9 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Hulisi isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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