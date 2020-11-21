Verdiği 9 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, hayranlarını eğlendirmeye devam ediyor. Eski yıllardan beri devam eden bir gelenek halini alan İbo Show, geçtiğimiz hafta cumartesi akşamı aradan sonraki ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. İbo Show bu akşam var mı? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevaplar...

İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI?

9 yıldır sevenlerini kendisine hasret bırakmasının ardından ekranlara geri dönen ve estirdiği nostalji rüzgarlarıyla yoğun izleyici kitlesini ilk günden yakalayarak rayting rekorları kıran İbo Show, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara gelecek. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, ilk bölümün yayımlandığı geçtiğimiz hafta konukları Kutsi, Deniz Seki, Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Sibel Can olmuştu.

İbo Show full izle | 2. bölüm izle | İbo Show canlı izle

İBO SHOW HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

İbo Show, yeni bölümüyle 21 Kasım Cumartesi günü (bugün), saat 20.00’de, Star TV'de ekranlara gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

Geçtiğimiz hafta bomba gibi konuklarla ekranlara gelen İbo Show, bu hafta da unutulmaz isimlerle programı ve ekran başındaki izleyicileri şenlendirecek.

Hülya Avşar, İbo Show'a neden gelmedi? Hülya Avşar kimdir, kaç yaşındadır? İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar aşkı

Olgun Şimşek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Demet Akbağ Kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Kubat kimdir? Şarkıcı Kubat nereli? Kaç yaşında? Gerçek adı ne?

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Hülya Avşar, Demet Akbağ, Kubat ve Olgun Şimşek unutulmaz bir geceye imza atacak.