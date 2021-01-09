Cumartesi günleri izleyenleri keyifli sohbeti ve müzik ziyafeti ile güzel bir akşam yaratan İbo Show'u izlemek isteyenler şimdiden program hakkında araştırmalarda bulunuyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un geçtiğimiz hafta kendi gününde tekrar bölümünün yayınlanması üzerine izleyici tarafından İbo Show bugün, bu akşam var mı? İbo Show konukları kim 9 Ocak 2021 Cumartesi? soruları merak konusu oldu.

İBO SHOW BUGÜN BU AKŞAM VAR MI?

İbo Show, Star TV yayın akışına göre bu akşam (9 Ocak Cumartesi) yeni bölümü ile saat 20:00'de ekranlara gelecek.

İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM? 9 OCAK CUMARTESİ

Bu akşam İbo Show'da kahkaha tufanı kopacak. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor.