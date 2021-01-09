İbo Show canlı izle | İbo Show yeni bölüm Star TV izle 9 Ocak Cumartesi 2021

İbo Show canlı izle | 9 yıl aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses Cumartesi akşamları izleyenlerin hem kulaklarının pasını siliyor hem de eğlence dolu dakikalar yaşatıyor. İşte İbo Show izle linki haberimizde...

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show bu aklam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Programı izlemek için haberimizde yer alan linke tıklayabilirsiniz.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show, ikinci bölümüyle 9 Ocak Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM? 9 OCAK CUMARTESİ

Bu akşam İbo Show'da kahkaha tufanı kopacak. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz bulunuyor.

MAZHAR ALANSON KİMDİR?

Şarkıcı, gitarist, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson, 13 Şubat 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mahmut Mazhar Alanson’dur. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Tiyatro Bölümü mezunu olan Mazhar Alanson’un babası Ferruh Alanson, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda baş trompetçiydi, annesi Melek Alanson ise ilkokul öğretmeniydi. Teyzesi Neriman Esi Senfoni Orkestrasında ve birçok operada oynadı ve Türk operasının önemli isimlerinden biri oldu. Eniştesi Muammer Esi ise Devlet Tiyatroları’nda uzun dönem hizmet vermiş bir aktördür.

Mazhar Alanson hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Mazhar Alanson kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mazhar Alanson evli mi?

FUAT GÜNER KİMDİR?

Müzisyen, söz yazarı, besteci. Gerçek adı Aziz Fuat Güner'dir. Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ı ve gitaristi, üçlünün solo albüm yapan ilk müzisyenidir. MFÖ'yle birlikte imza attıkları büyük başarılar dışında, Dağhan Baydur ve Erdal Kızılçay'la birlikte Beatles şarkılarını doğu enstrümanlarıyla çaldıkları "Beatles Alaturca" çalışmasında yer almış ve Liverpool, İngiltere'de düzenlenen Beatles Festivali'ne de katılıp büyük ilgi görmüştür. Bestelediği birçok önemli ve başarılı film müziği vardır.

Fuat Güner hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Fuat Güner kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Fuat Güner'in hobileri ve şarkıları

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Müzisyen, bas gitarist, şarkıcı, aktör, perküsyoncu. Mazhar Fuat Özkan’ın Özkan’ı, Türkiye’nin en iyi bas gitaristlerinden biri ve oldukça başarılı bir aktördür. Oyunculukla müziği birlikte sürdüren ünlü müzisyen, kendisiyle yapılan röportajlarda müziğin kendisi için her zaman öncelikli bir yerde durduğunu dile getirmiştir.

Özkan Uğur hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Özkan Uğur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Özkan Uğur şarkıları

ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’da doğdu.1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan “Gençlik Kursları"nda tiyatro eğitimi aldı. 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanarak orada okudu ve 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin oldu.

Zafer Algöz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmler

CEM YILMAZ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmen, karikatürist ve komedyen olan 47 yaşındaki Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul'da Kocamustafapaşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır.

Cem Yılmaz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Cem Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın oynadığı filmler, gösteriler