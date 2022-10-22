İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "

Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti üyeliği ve Şanlıurfa Milletvekilliği görevinden istifa etmişti. Daha sonra yaptığı açıklamayla İYİ Parti'ye katılacağını ifade eden Fakıbaba gündemin önemli isimlerinden biri oldu.

İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım

TATLISES'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Fakıbaba hakkında İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

"Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin."

İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım

AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"AK Parti'den, istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba için açıklama: "O gitmişti zaten, aday olmayacağını bildiği için yolunu arıyordu"

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Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisiAhmet Eşref Fakıbaba kimdir? Kaç yaşında? Nereli? AK Parti'den neden istifa etti? Hangi partiye geçecek? Ahmet Eşref Fakıbaba biyografisi

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