İbrahimovic ve Lukaku arasındaki kavga çeyrek finaline damga vurdu!
İtalya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan İnter'in 2-1'lik üstünlüğüyle biten inter- Milan maçında Zlatan İbrahimovic ile Romelu Lukaku birbirine girdiği anlar maçın ardından çok konuşuldu. Kafa kafaya gelen yıldız futbolcuları takım arkadaşları ayırdı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
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