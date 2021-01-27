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  3. İbrahimovic ve Lukaku arasındaki kavga çeyrek finaline damga vurdu!

İbrahimovic ve Lukaku arasındaki kavga çeyrek finaline damga vurdu!

İtalya Kupası çeyrek finalinde dün oynanan İnter'in 2-1'lik üstünlüğüyle biten inter- Milan maçında Zlatan İbrahimovic ile Romelu Lukaku birbirine girdiği anlar maçın ardından çok konuşuldu. Kafa kafaya gelen yıldız futbolcuları takım arkadaşları ayırdı. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
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