İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, açıkladı! 505 bin 190 Suriyeli ülkesine döndü, 3 milyon 763 bin 652 Suriyeli Türkiye'de!

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık binasında düzenlenen Mayıs ayı bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. İsmail Çataklı, terörle mücadele, asayiş uygulamaları, kaçak göçle mücadele hakkında bilgilendirmede bulunarak son durumu açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELEDE SON DURUM

Terörle mücadeledeki son durum hakkında bilgi veren Çataklı şunları söyledi:

"2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Mayıs ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 51 şüpheli gözaltına alındığının bilgisini veren Çataklı, bu şüphelilerinden 337'sinin tutuklandığını açıkladı.

22 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Çataklı, Mayıs ayında toplam 22 terör eyleminin engellendiği bilgisini verdi.

12 BİN 749 SOSYAL MEDYA HESABI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILDI

Çataklı terör suçları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek," 2022 yılı Mayıs ayında terör suçları kapsamında, 12 bin 749 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 5 bin 172 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 121 şüpheli yakalanmıştır." dedi.

SINIR DIŞI EDİLENLERİN SAYISI YÜZDE 76 ARTTI

Kaçak göçle mücadeleye ilişkin bilgi veren Çataklı," 2022 yılında sınır dışı edilen yabancı sayısı bugün itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artış göstererek 32 bin 23 olarak kayıtlara geçmiştir." diye konuştu.

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU

Ülkesine dönen Suriyeli ve ülkedeki Suriyelilerin sayısı hakkında bilgi veren Çataklı şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.”

(İHA)

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