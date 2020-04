İftar menüleri | Ramazan 1. gün iftar menüsü (24 Nisan 2020)

11 ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın ilk günü için 24 Nisan 2020 Cuma tarihli iftar münüsü...

RAMAZAN 1. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Mahluta Çorbası

2) Piliç Topkapı

3) Höşmerim

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 kahve fincanı kırmızı mercimek

1 kahve fincanı kırık pirinç

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 adet soğan

8 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı kimyon, tuz

Üzerine: 2 çorba kaşığı tereyağı

Pulbiber, nane

YAPILIŞI:

Sıvıyağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun.

Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın.

Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blenderden geçirin.

Yeniden tencereye aktarıp ocağa oturtun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin.

Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın.

Üzeri için tereyağını kızdırıp pulbiber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

Afiyet olsun…

PİLİÇ TOPKAPI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

7 adet kemiksiz tavuk but

Yarım limon suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz



iç pilavı için:

Pirinç (her but için 1 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı kuzu ciğeri

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 adet soğan

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Tuz

yenibahar

3 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Sıcak su (üzerine çıkmayacak kadar)



Butların üzerine sürmek için:(isteğe bağlı olmasa da olur)

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı salça

YAPILIŞI

Kemiksiz butlar biraz inceltilir ve limon suyu, tuz, zeytinyağından hazırlanan sosa yatırılıp bir gece bekletilir (o kadar zaman yoksa en az 6-7 saat).

Pirinç ıslatılır nişastası giderilir.

iç pilav için tencereye sıvı yağ ve tereyağı alınır, dolmalık fıstık biraz pembeleştirilir.

İnce ince doğranmış kuru soğan ve çok küçük doğranmış kuzu ciğeri eklenip kavrulur.

Pirinçler süzülür eklenir ve ardından kuş üzümü, yenibahar ve tuz eklenip üstüne çıkmayacak kadar sıcak su eklenip pişmeye bırakılır (çok pişmeyecek ki fırında da pişme payı kalsın lapa olmasın)

Dinlendirilen iç pilav soğutulur, butlar düz bir zemine yayılır,içine hazırlanan iç pilavdan bir miktar konulup sarılır (ince uzun değil yuvarlak şekilde sarılır) ve kürdanla tutturulup tepsiye dizilir.

Diğer butlara da aynı işlem yapılır.butları beklettiğimiz sostan kalanı da üzerine gezdirilir.

Salça ve yoğurt karıştırılır,butların üzerine sürülür.

200 derece ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir.arada tepsideki suyundan kaşıkla tavukların üzerine kaşık kaşık gezdirilir.yanında patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

HÖŞMERİM NASIL YAPILIR?

Malzemeleri:

1 su bardağı irmik

50 g tereyağı (1/4 paket margarin)

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya tuzsuz yağlı peynir

Süslemek için kabuksuz badem

YAPILIŞI

Yağ eritilir.

İrmiği ekleyip altın sarısı bir renk alana dek kavurulur.

Ayrı bir tencerede şeker, süt ve su kaynatılır.

Bu şerbet altın sarısı renk alan irmiklerin üzerine dökülür.

Dil peyniri rendelenerek tatlının içine ilave edilir.

Peynirler eriyene dek pişirilir.

Servis tabağına, kaşıkla düzgün şekiller vererek alınır.

Üzeri kabuksuz bademler ile süslenir.

Afiyet olsun…

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)