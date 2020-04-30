İftar menüleri | Ramazan 7. gün iftar menüsü (30 Nisan 2020)

On bir ayın sultani Ramazan ayı bizleri şereflendirdi. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan iftar sofraları için de hazırlıklar başladı. Evlerde ilk günden akşama ne pişirsem telaşı başladı. Biz de sizler için bu konuda hazırlık yaptık ve Ramazan ayının her günü için iftar menüleri hazırladık. İşte Ramazan'ın altıncı günü için 30 Nisan 2020 Perşembe tarihli iftar münüsü...

RAMAZAN 7. GÜN İFTAR MENÜSÜ

1) Kesme Çorbası

2) Kabune Pilavı

3) Peynirli İrmik Helvası

KESME ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan

100 gr. kavurma

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

5 su bardağı su

1 su bardağı kesme hamur



Terbiyesi için Malzemeler

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

½ limonun suyu

YAPILIŞI:

Tencerenizi ocağa alın ve ayçiçek yağını ekleyip ısıtın.

Soğanlarınızı ince yemeklik doğrayıp tencereye ekleyin ve kavurun.

Kavurma, salça ve tuzu ilave edip iyice kavurun.

Suyunu ilave edip kaynamaya bırakın.

Hamurlarınızı çorbanızın içerisine alın ve kapağını kapatıp pişmeye bırakın.

Terbiyesi için;

Bir karıştırma kabında yoğurt, un ve yarım limon suyunu çırpın.

Tenceredeki sudan bir kepçe terbiyenin olduğu kaseye ekleyip karıştırın.

Terbiyenin kıvamını bu şekilde ılıtıp tencereye ilave edin.

Sürekli karıştırarak kaynatın.

Tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Kaselere pay ederek sıcak servis edin.

KABUNE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 adet soğan – piyazlık doğranmış

300 – 400 gram dana kuşbaşı – haşlanmış

2 su bardağı pirinç

Tuz

Karabiber

1 su bardağı nohut – haşlanmış

2 su bardağı et suyu

1 su bardağı su

YAPILIŞI:

Etlerinizi haşlayın ve didikleyin.

Haşladığınız et suyunu pilavda kullanmak için saklayın.

Pilav tencerenize ayçiçek yağı ilave edin ve piyazlık doğradığınız soğanları tencerenize ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

Ardından etlerinizi soğanın üzerine ekleyin ve yayın.

Tuz ve karabiber ilave edin.

Pirinçleri etlerin üzerine ekleyip dümdüz olacak şekilde yayın.

Tuz, karabiber serpin ve nohutları pirinçlerin üzerine ekleyip yayın.

Sularını ilave edin ve tencerenin kapağını kapatıp kaynayana kadar harlı ateşte, ardından kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Pilavınız hazır olunca 15 dakika demlenmeye bırakın.

Ardından tencerenizi büyük bir servis tabağına ters çevirin.

Sıcak servis edin.

PEYNİRLİ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

150 gr. dil peyniri

1,5 su bardağı irmik

200 gr. tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker



Şerbeti için Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt



Süslemek için Malzemeler

Toz tarçın

YAPILIŞI:

Toz şeker, su ve sütü bir sos tenceresine alın ve toz şeker eriyene kadar karıştırıp kaynamaya bırakın.

Şerbetiniz kaynayınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Helva için;

Tereyağını bir tencerede eritin.

Eriyen tereyağınızın içerisine irmiği ilave edin ve rengi dönene kadar kısık ateşte kavurun.

Kavrulan irmiğin içerisine toz şekeri ilave edip karıştırın.

Ardından hazırladığınız şerbeti ekleyip bir yandan karıştırmaya devam edin.

Helvanız şerbetini çekince ortasını açın ve içerisine didiklediğiniz dil peynirini koyup üzerini helvayla kapatın.

Tencerenin kapağını kapatın ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

Ardından helvanızı iyice karıştırın.

Hazır olan helvanızı dilediğiniz gibi porsiyonlayın ve üzerine toz tarçın gezdirerek servis edin.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir. Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir. Kur'anıkerim, ramazan ayının Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Kadir gecesi ramazan ayının 27. gecesi olarak bilinir. Yüce Allah Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber vermiştir. Peygamberimiz de "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhari) buyurarak, bu gecenin önemini belirtmiştir.

Bu konuda imam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:Mübarek Ramazan ayı, çok şereflidir. Bu ayda yapılan, nafile namaz, zikir, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz.

Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolur, Cehennemden azat olur. Ramazan-ı şerif ayında, Resulullah, esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi, günah işlemekle geçer.

Bu ayı fırsat bilmeli, elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü teâlânın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir.Kur'an-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazan-ı şerifte, iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir.Hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince, (Zehebez-zama' vebtellet-il uruk ve sebet-el-ecr inşaallahü teâlâ) duasını okumak, teravih kılmak ve hatim okumak önemli sünnettir.

Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman affolur, azat olur. Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır. Allahü teâlâ, bu mübarek ayda Onun şanına yakışacak, kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı, hepimize nasip eylesin! Âmin. (Mektubat ,1.c. 45.m.) Mübarek vakitlerde, günahlardan titizlikle uzak durmalı, taatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zira Allahü teâlâ, tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur. (Mev'iza-i hasene)