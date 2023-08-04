İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde görüntü çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ayının saldırısından son anda kurtuldu.
ANONS YAPILDIĞI SIRADA AYIYLA BURUN BURUNA GELDİ
Yemek bulamayan ayılar, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlara saldırırken, haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da ayıların saldırısından son anda kurtuldu. Anons yaptığı esnada ayıyla burun buruna gelen İHA Muhabiri Mücahit Tarlan, yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı.
Olaydan yara almadan kurtulan İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.
Böyle ilan görülmedi: "Sahibinden az kullanılmış tabut" İlginç ilan Pendik'ten
MİT'ten Sincar'da kritik operasyon! PKK'nın sözde kuryesi Terörist Yılmaz Bayram etkisiz hale getirildi!
Arsızca, takip ettiği kadının sırt çantasındaki telefonu çalıp kaçtı!
Yabancı yatırıma geliyor, 4 Ağustos Gazete manşetleri
4 Ağustos Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, Gram ve Çeyrek altın ne kadar? Altın düşer mi çıkar mı?
Liseli Büşra'nın katil zanlısından akıl almaz ifade! 25 bıçağın 24'ü bana ait değil"
Özgür Özel adaylığını açık açık ilan etti, meydan okudu " Her göreve talibim"
Donald Trump hakkında karar verildi, tüm suçlamaları reddetmişti, tutuksuz yargılanacak
Ülke Geneli 4 Ağustos Cuma hava durumu nasıl olacak? Bu gün dışarı çıkmayın!
Esenyurt'taki saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı! 5 kişi serbest bırakıldı
KAYNAK: İHA