İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlara korku yaşatan ayılar, haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da saldırdı.

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İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde görüntü çeken İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ayının saldırısından son anda kurtuldu.

ANONS YAPILDIĞI SIRADA AYIYLA BURUN BURUNA GELDİ

Yemek bulamayan ayılar, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlara saldırırken, haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da ayıların saldırısından son anda kurtuldu. Anons yaptığı esnada ayıyla burun buruna gelen İHA Muhabiri Mücahit Tarlan, yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı.

İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

Olaydan yara almadan kurtulan İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

İHA muhabiri ayıyla burun buruna geldi! Ayı saldırısından son anda kurtuldu!

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KAYNAK: İHA

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