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  3. İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

İkinci el otomobil almak isteyenlere güzel haber geldi. Otomobil satışları geçen aya göre arttı. Fiyatların yaz sezonuna doğru daha da artması bekleniyor.

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

İkinci el otomobillerdeki durgunluk azalmaya başlarken, yaz sezonuna doğru hareketlilik artmaya başladı. Otomobillerde, mart ayı satışları şubat ayına kıyasla yüzde 29 artarken, araç fiyatlarının da ortalamada yüzde 1,6 arttığı görüldü.

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

OTOMOBİL SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Indicata şirketinin online ikinci el pazar raporunun açıkladığı verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar martta bir önceki aya göre yüzde 29 artış görülürken, fiyatlar da ortalamada yüzde 1,6 arttığı görüldü. Binek ve hafif ticari araç pazarında geçtiğimiz ay toplam 148 bin 345 adetlik satış gerçekleştirildi.

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

FIAT İLK SIRADA GELİYOR

INDICATA Türkiye Direktörü Aslı Göker, geçen yıla göre ilan sayılarının yüzde 9 arttığını söyledi. Göker, “ Mart ayında satılan 148 bin 345 adetlik satış bir önceki aya göre yüzde 29 artış olduğunu gösteriyor. İlana çıkan araçlar içinde Volks-wagen yüzde 13 pay ve 19 bin 683 adet satışla ilk sırada gelirken, yüzde 5 pay ve 5 bin 792 adet satışla Renault ikinci sıraya yerleşti. Hafif ticaride yüzde 14 pay ve 4 bine adede yaklaşan satışla mart ayında Fiat ilk sırada geldi" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

VATANDAŞ İKİNCİ ELE YÖNELDİ

Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, sıfır otomobil satışlarının mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 34 düştüğünü belirtirken, ikinci elde toparlanmanın olduğunu söyledi. Sakarya, “Mart ayında şubata göre yaklaşık yüzde 40 fazla ikinci el satışı yapıldığını, geçen yılın ise yaklaşık yüzde 5 altında kaldığını söyleyebilirim. Artan sıfır otomobil fiyatları yüzünden müşterilerin ikinci ele yönelmesi ve bunun yanında birçok markada sıfır araç üretim ve tedarik sıkıntılarının devam etmesi ikinci el pazarının daha hızlı toparlanmasını sağladı" diye konuştu.

İkinci el otomobil almak isteyenler dikkat! Yaz sezonu gelmeden acele edin!

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