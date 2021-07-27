İl içi atama sonuçları açıklandı mı 2021? İl içi atama sonuçları açıklayan iller 2021
MEB'e bağlı okullarda görev alan öğretmenlerin il içi atama başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Öğretmenler İl içi atama sonuçları açıklandı mı 2021? İl içi atama sonuçları açıklayan iller 2021 hangileri? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Binlerce öğretmen için büyük gün geldi. Öğretmen il içi tayin başvuruları 14 Temmuz'da sona ermesiyle öğretmen sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı Peki İl içi atama sonuçları açıklandı mı 2021? İşte İl içi atama sonuçları açıklayan iller 2021...
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il içi tayin sonuçlarını 27 Temmuz'da duyuracak.
MEBBİS İL İÇİ ATAMA SONUÇ EKRANI
İl içi yer değiştirme sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak 2021?
GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
Atama başvurularında tercih ettiği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirecek.
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