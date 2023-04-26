İlksev isminin anlamı nedir, İlksev ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İlksev isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İlksev ismi ne demek, İlksev ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İlksev isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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İlksev İsminin anlamı nedir? TDK İlksev anlamı:

İlksev ismi Türk Dil Kurumunda İlk doğan kız çocuklara verilen adlardan biri anlamında tanımlanmaktadır.

İlksev İsmi Kuranda geçiyor mu?

İlksev ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

İlksev isminin kökeni:

İlksev ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 17 kişi tarafından kullanılmaktadır.

İlksev isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

İlksev isminin rengi:

Bebek Mavisi

İlksev ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

İlksev isminin Harf Analizi Nedir ?

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İlksev ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

L : Sanatsal, naif, yetenekli

K : Kariyerli

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

İlksev isminin Numerolojisi Kaçtır?

İlksev ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

L : 15

K : 14

S : 22

E : 6

V : 27

= 96 – İlksev İsminin Numeroloji Toplamı 96’dir.

İlksev isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İlksev ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İlksev isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ: 9 L: 3 K: 2 S: 1 E: 5 V: 4 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

İlksev isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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