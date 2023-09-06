İmamoğlu, bir daha selden felaket yaşanmayacak demişti! İSKİ'nin duyarsızlığı yüzünden felaket göz göre göre geldi

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan ve şehrin kuzey bölgelerinde tesirli olan şiddetli yağış can ve mal kaybına neden oldu. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerini vuran sağanak cadde ve sokakları dereye dönüştürdü. Sele kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği sağanak yağışta birçok ev ve iş yerini su bastı.

SU RÖGARLARDAN TAŞTI BLOKLARA DOLDU

Bunlardan bir tanesi de Arnavutköy’deki KİPTAŞ Konutları.

Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki KİPTAŞ konutlarının depo ve asansör dairesinin bulunduğu eksi katları su basması nedeniyle büyük zarar oluştu.

27 bloktan oluşan Arnavutköy Kiptaş Konutları’nın 2 blokunda ciddi hasar meydana geldi. 300 bin TL’yi aşan maddi zararın meydana geldiği su baskınında depodaki malzemeler kullanılmaz hale geldi, elektrik tesisatı çöktü, asansör dairesi göle döndü, jeneratörler ve hidroforlar su altında kaldı.

İLK DEĞİL

Site dışındaki rögarların yetersizliği nedeniyle daha önceki yağışlarda da siteye tepen sular nedeniyle şikayet dilekçesi oluşturularak İSKİ’ye ulaştırıldığı öğrenildi.

Son olarak 20.09.2022 tarihinde İSKİ’ye yönelik yaılan dilekçede, “Sitemizde bulunan A8-A9 Blok yolunda, yağmur yağdığında yağmur sularının geri bastığı ve koku yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum belirtilen güzergahtaki çökme veya tıkanmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bölümde oluşan çökmenin kamera yoluyla tespitinin yapılmasını arz ederiz.” ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

Ancak aradan geçen bir yıllık zaman diliminde İSKİ’den sorunun çözümüne dair hiçbir adım atılmadığı, böylelikle felaketin göz göre göre geldiği saptandı.

BAKAN VAR BELEDİYE YOK

Site yönetimi, yaşanan sel sonrası Çevre Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bölgeye intikal ederek incelemelerde bulunmasına rağmen İBB’den hiçbir yetkilinin gelmediğinden dert yanıyor. İSKİ’den yetkililere ulaşamadıklarını söyleyen site yönetimi, geçmişten bu yana yaşadıkları sorunun çözülmemesi dolayısıyla İSKİ'ye tazminat davası açacaklarını ifade ediyor.

HABER7’ye konuşan Arnavutköy KİPTAŞ Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Emk. Albay Nejat Özden, 300 bin TL’yi aşkın zarara uğradıklarını belirtiyor.

Nejat Özden, şunları söylüyor:

“İki blokun eksi katları sular altında kaldı. Ciddi bir zarar var. Biz daha önce İSKİ’ye defaatle yazı yazarak bu sıkıntıyı iletmiş olmamıza rağmen bugüne kadar herhangi bir çözüm üretilmedi. Burada her yağmur yağdığında İSKİ’nin yağmur suyu kanalları ve kanalizasyonları toplanarak burada taşkına neden oluyor. Dün burada arabalar ve içindeki mahsur kaldı. İki buçuk metrelik istinat duvarını aşan sular iki blokun eksi katlarına doldu. Malzemelerimiz perişan vaziyette."

Eski altyapının mevcut üstyapıyı kaldırmadığını ifade eden Özden, “Mevcut kanalizasyon ve yağmur su kanalları Arnavutköy küçük bir beldeyken yapılmış olan altyapılar. Ancak burada her geçen gün yeni yapılar, yeni inşaatlar yükseliyor. 1990’lu yıllarda yapılmış kanalizasyon veya atık su kanallarının bugün bir fonksiyonu olamaz. Olmadığı için de böyle her yağmurda aynı manzaraları yaşıyoruz.” dedi.

İBB’nin duyarsızlığını anlatan Nejat Özden, şunları kaydetti:

“Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki burada fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kimse yok. İSKİ şube müdürünü arıyoruz bir türlü ulaşamıyoruz. Yaşadığımız soruna dair İSKİ’ye bu zamana kadar yazdığımız dilekçeleri dosyaladık, avukata vereceğiz. Sonrasında hukuki süreci başlatacağız.

İSKİ’ye defalarca yazı yazdık. Bugüne kadar bir tane Allah’ın kulu gelip de buraya ya ne yapılması gerektiği konusunda herhangi bir çaba içine girmedi. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Şu anki masraf 300 bin lirayı aşmış durumda. Biz nasıl karşılayacağız bunu?”

BÜYÜK ZARAR

Site olarak ciddi derecede zararda olduklarının altını çizen Nejat Özden, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dün akşam yaşanan yağış nedeniyle ilave bir sıkıntı ve zarar söz konusu. Bu zararı artık yargıya taşıyacağız. Çünkü zarar ziyan çok büyük. Su altında kalan katlarda site yönetiminin depoları ve sığınaklar vardı. Burada çeşitli malzemeler, donanımlar, ekipmanlar hep zarar gördü. Şu an iki blokta asansörler çalışmıyor. Depolardaki malzemeler kullanılamıyor. Elektrik tesisatı çökmüş durumda. Jeneratörler, su depoları, hidroforlar hepsi su altında kaldı. Her seferinde biz mi karşılayacağız zararımızı?”

KAYNAK: HABER7

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