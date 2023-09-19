İmamoğlu'ndan ittifak açıklaması: ''İstanbul ittifakının kurulacağına inanıyorum, Sayın Akşener de buna dahildir''

Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli'de 6 ilçeyi kapsayan 'Anadolu Yakası 6 İlçede Atık Suyu, Yağmur Suyu Dere Islahı Çalışmaları' temel atma törenine katıldı.

"İSTANBUL İTTİFAKININ KURULABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan İmamoğlu, "2019'da yaptığımız sağlıklı ittifakın temelinde gerçekten bir İstanbul ittifakı vardı. Bunun özünde büyük bir toplumsal ittifak oluştu. Yüzde 55'e yakın bir oyla belediye başkanı seçildi. İstanbul ittifakının kurulabileceğine, siyasi ittifakların da müzakere edebileceğine inancım hala tam. Günü geldiğinde makul görüşmeler için de uygun zeminlerin oluşabileceğini düşünüyorum. Buna Akşener de dahil" dedi.

"BÖYLE BİR İDDİANAMEYİ ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

Erzurum mitinginde çıkan olaylarda yasal süreç takibi ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Başkan İmamoğlu, "Yargı adına üzülüyoruz. Atılan cisimlerin, arkamda duran yol arkadaşım Mustafa'nın dizine gelen taşı ben gördüm. Böyle bir iddianameyi üzüntüyle karşılıyorum. Takip ediyoruz. Sürecin ucunu bırakmayacağız. Büyük bir ihmal vardı. Çok kötü sonuçlarla karşılaşabilirdik. Burada kandırılan aldatılan küçücük çocukların arkasında kimler olduğunu araştırılması gerektiğini O gün ile ilgili bütün hukuki süreçleri, suç duyurularımın arkasında durarak takip edeceğim. Bir iddianameyle bu iş bitmeyecek" diye konuştu.

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"BU TÜR SÜREÇLERİ BEN TAMAMEN MUHATAPLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM"

İstanbul'da ilçe başkanları toplantısına katılmak isteğinin reddedilmesi sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, "Parti içi diyalogları ve münazara etmeyi ve müzakere etmeyi doğru bulmuyorum. Olan konular ya da bir takım yanlışlar bu tür süreçleri ben tamamen muhataplarıyla bire bir görüşüyorum. İster sayın genel başkan olsun isterse diğer makam sahipleri olsun" dedi.

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