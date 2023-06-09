İnlerine girdik! Dağdaki teröristler sefalet içerisinde, sözde sorumlular sefa yapıyor!

Pençe-Kilit Operasyonu, bölgede teröristlerin tamamının tuzaklarını bozarak ve sığınaklarına girerek büyük bir başarıyla gerçekleşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesi, teröristlerin sonunda kaçamayacaklarını anlamalarına sebep oldu ve teslim olmalarını sağladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin daha görüntülerini paylaşmıştı.

Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin acınacak durumdaki yaşamlarını gözler önüne serdi.

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Mehmetçik, teröristlerin girilmez dediği her yere cesaretle adım atan bir kez daha Hale Dağındaki mağaraya yönelik operasyonunda, büyük bir miktarda el yapımı patlayıcı ve silah ile birlikte iki teröristi ele geçirdi.

KADERLERİNE TERK EDİLDİLER!

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin bu görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terk edildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık nedeniyle bağırsaklarının zarar gördüğünün tespit edildiğini açıkladı.

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SÖZDE SORUMLULAR SEFA İÇİNDE

Dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda, PKK/KCK'nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan "Cuma" kod adlı terörist Cemil Bayık'ın, sıcak yemeklerle donatılmış bir yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çektiği açıkça görülüyor.

AVRUPA'DAN GELİYORLAR

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye, diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesiyle birlikte yaşarken, kandırılarak örgüte katıldıkları bilgisi ortaya çıktı.

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