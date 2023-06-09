Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni topa tuttu! LGBT'yi savunanlarla birlikteler!

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ni kendisini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'a ihanetle suçlamakla suçladığı için sert bir dille eleştirdi.

SAADET PARTİSİ'NE SERT SÖZLER

Erbakan, "Saadet Partisi artık tabela partisine dönüşmüştür. Milletimiz kimin Erbakan Hoca'nın çizgisinde olduğunu, kimin ihanet içinde olduğunu çok iyi görüyor. Seçime kendi amblemleriyle girseler, belki yüzde 0,5 bile alamayacak pozisyona geldiler. LGBT'yi savunan, çocuklarımıza Kur'an öğretimine karşı çıkan, Ayasofya ile ilgili söylemleri ortada olan, yerel özerkliğe yeşil ışık yakan bir CHP zihniyetini iktidara taşımak için çalıştılar. Saadet Partisi şu an sıfırı tüketmiş durumdadır" dedi.

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NEDEN BIRAKMIYORSUN?

CHP'deki yönetim krizini de değerlendiren Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yıllardır 'Neden bırakmıyorsun?' diyenler şimdi kendi koltuklarını bırakmıyor. Ülkeye özgürlükçü ve demokrat bir düzen getireceğini vadeden Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiye bile olanak vermiyor. Muhaliflerine fırsat vermiyor, aksine gücünü artırmak istiyor. Tüm Türkiye'ye demokrasi getireceğini söyleyen anlayış, işte bu anlayış" ifadelerini kullandı.

AİLE BEKA MESELESİDİR!

Sabah gazetesine röportaj veren Erbakan, "Sağlıklı bir aile yoksa psikolojik ve manevi anlamda sağlıklı nesil yetişmesi mümkün değildir. Ailenin korunması bizim için beka meselesidir. Biz hem kadını koruyalım hem erkeği koruyalım hem de çocuğu koruyalım diyoruz" diye konuştu. Konuyu, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'na (6284) getiren Erbakan, "6284 konusunda bizim 2 itirazımız vardı. Bir tanesi suçun ispat edilmesi. Diğer konu da suçun belirliliği ilkesine aykırı durum. Psikolojik şiddet diyorsunuz, ekonomik şiddet diyorsunuz. Suç unsurlarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve daha adil bir seviyeye getirilmesi gerekir. Bizim taleplerimiz bunlardır. 30 milyon kadının oy kullandığı bir ülkede kadına şiddeti savunmamız söz konusu olabilir mi? Bunu maalesef Millet İttifakı ve bazı muhalif yayın organları bilinçli olarak çarpıttılar ve algı operasyonu yaptılar. Hem bizi hem de Cumhur İttifakı'nı yıpratmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

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YEREL SEÇİMLERDE AK PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ

2024'teki yerel seçimlerde, özellikle de büyükşehirlerde AK Parti'yle ittifak kapısını açık bırakan YRP Başkanı, "Yerel seçimlerde AK Parti ile işbirliğine yönelik açıklama yapmak şu an erken olur. Belki büyükşehirlerle ilgili kendilerinin bir talebi olabilir. Ankara, İstanbul, Bursa gibi bazı illerimizde durum kritik gözüküyor. Seçimler yaklaştıkça konuşuruz, değerlendiririz. Bu konuda kapılar tamamen kapalı diyemeyiz. Ancak 'kesin olur' demek de şu an doğru olmaz" şeklinde konuştu.

YAPICI MUHALEFET

Millet İttifakı'nın yapıcı bir muhalefet anlayışının olmadığını kaydeden Erbakan, "Millet İttifakı'nın bileşenleri yıllardan beri 'Mutlaka biz iktidara gelelim. Bunun için de iktidarın her yaptığına yanlış diyelim' anlayışıyla muhalefet yaptı. Biz güç elde etmek için değil, milletin derdine derman olmak için yapıcı muhalefeti savunuyoruz. İnşallah Meclis'e de bunu taşıyacağız. Özellikle AK Parti ile imzaladığımız mutabakat metnindeki maddeleri yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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