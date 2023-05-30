İran'da karın ağrısı sebebiyle hastaneye giden adamın röntgen sonucu, doktorları şoka soktu!

İran'ın başkenti Tahran'da Hastanenin acil servisine karın ağrısı şikayeti ile30 yaşında bir adam geldi. Hastayı kontrol eden doktor herhangi bir sorun olmadığını fark etti ve bunun üzerine genç adamdan röntgen çekilmesini istedi.

DOKTORLARA BÜYÜK ŞOK

Sonuçları inceleyen doktorlar, şoka girdi. Adamın anüsünden içeri doğru bir deodorant şişesi sokulduğu ve şişenin iç organlara kadar gittiği görüldü.

Yaşadığı acı sebebiyle oturamadığını söyleyen adam, acil ameliyata alındı.

Ameliyatta, adamın karın bölgesinden atılan kesikle büyük boy deodorant şişesi çıkarıldı. Operasyonun iki saat sürdüğü belirtilirken, deodorant şişesinin nasıl girdiği ise açıklanmadı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği bilgisi alındı.

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İsmi açıklanmayan hastanın vakası, “Visual Journal of Emergency Medicine” isimli tıp dergisinde yer aldı.

CİNSEL TATMİN İÇİN YAPMIŞ

Raporda, adamın cinsel tatmin için bunu yaptığı ifade edildi ve hasta psikiyatri servisine gönderildi.

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