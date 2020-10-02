İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
Trabzon'un Hayrat ilçesinde yaşanan olayda yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine bir anda çevrede kontrolsüz kesilen bir ağaç devrildi. Kazada aracın altında kalan iş makinesi operatörü Yakup Bıçak ve 11 yaşındaki oğlu Aziz Bıçak ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar baba ve oğlu araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelerin ardında çocuk hayatını kaybederken babanın ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Bugün ise Aziz Bıçak’ın cenazesi kılınan namazın ardından Balaban Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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