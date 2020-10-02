İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

Trabzon'da iş makinesi operatörü ve 11 yaşındaki oğlu, çevrede kontrolsüz olarak kesilen ağacın iş makinesinin üstüne düşmesi sonucu yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların araçtan çıkardıkları babanın sağlık durumu kritik iken oğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.