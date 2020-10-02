  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!

Trabzon'da iş makinesi operatörü ve 11 yaşındaki oğlu, çevrede kontrolsüz olarak kesilen ağacın iş makinesinin üstüne düşmesi sonucu yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların araçtan çıkardıkları babanın sağlık durumu kritik iken oğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde yaşanan olayda yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine bir anda çevrede kontrolsüz kesilen bir ağaç devrildi. Kazada aracın altında kalan iş makinesi operatörü Yakup Bıçak ve 11 yaşındaki oğlu Aziz Bıçak ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar baba ve oğlu araçtan çıkartarak hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelerin ardında çocuk hayatını kaybederken babanın ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Bugün ise Aziz Bıçak’ın cenazesi kılınan namazın ardından Balaban Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçtiSarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti

Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!

Metrobüs durağında Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!

Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?

 

02 Ekim 2020 Cuma 14:30
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
İş makinesinin üzerine düşen ağaç, 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı!
Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!
Üzerinde ay ve yıldızın bulunduğu ayvaları görenler gözlerine inanamıyor!
Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti
Sarıyer'de feci görüntüler! Yerde yatan köpeği fark etmeyerek üstünden geçti
Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!
Beylikdüzü'ndeki yol verme tartışmasını vatandaşlar bile ayıramadı!
Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!
Tarım işçilerini taşıyan minibüse ceza üstüne ceza yağdı!
Antalya'da maskesiz ve mesafesiz asker eğlencesi!
Antalya'da maskesiz ve mesafesiz asker eğlencesi!
İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!
İki saat sıra beklediği Tapu Müdürlüğü’nde camı çerçeveyi aşağı indirdi!
Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!
Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası!
Ortaokuldan dehşet görüntüleri! 12 yaşındaki kız 3. katın penceresinden atladı
Ortaokuldan dehşet görüntüleri! 12 yaşındaki kız 3. katın penceresinden atladı
Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!
Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!