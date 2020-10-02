Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali, Berhayat Hastanesi'nden ayrılıyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Mucize Doktor 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tanju'nun Ali Vefa'yı hastaneden atmakla tehdit ettiği sırada Ali'nin istifa ettiğini söylemesi herkesi şoka uğrattı. Ferman ve Nazlı'nın anları ise izleyenleri duygulandırdı.