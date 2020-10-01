  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda hakkındaki gerçekler ne?

Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda hakkındaki gerçekler ne?

FOX TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Serkan'ın anne ve babası Eda ile ilgili gerçekleri Serkan'a açıklamanın zamanının geldiğini belirtirken Serkan ile Eda'nın yakınlaşma sahneleri yeni fragmanda yerini alıyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda hakkındaki gerçekler ne?

FİLMİN OYUNCULARI

-Hande Erçel (Eda Yıldız)
-Kerem Bürsin (Serkan Bolat)
-Neslihan Yeldan (Aydan Bolat)
-Anıl İlter (Engin Sezgin)
-Bige Önal (Selin Atakan)
-Melisa Döngel (Ceren Başar)
-Elçin Afacan (Melek Yücel)
-Evrim Doğan (Ayfer Yıldız)
-İsmail Ege Şaşmaz (Kaan Karadağ)
-Sitare Akbaş (Figen Yıldırım)
-Çağrı Çıtanak (Ferit Şimşek)
-Başak Gümülcineoğlu (Pırıl Baytekin)
-Alican Aytekin (Seyfi Çiçek)
-Sarp Bozkurt (Erdem Şangay)
-Dorukhan Kenger (Cenk)
-Yusuf Arat (Ahmet)
-Ahmet Somers (Alptekin Bolat)
-İlkyaz Arslan (Leyla )

Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!

Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!

Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!

Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?

 

01 Ekim 2020 Perşembe 09:49
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!
Bay Yanlış 14. bölüm final fragmanı yayınlandı | Özgür'den evlilik teklifi!
Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!
Hekimoğlu 20. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş ve hasta arasında büyük rekabet!
Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!
Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı | İrfan gerçekleri öğreniyor!
Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?
Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?
Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Kaya'nın araları bozuluyor!
Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender ve Kaya'nın araları bozuluyor!
Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Ersoylardan suikast girişimi!
Arıza 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Ersoylardan suikast girişimi!
Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!
Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Yamaç'ın Erdenetleri bitirme planı!
Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?
Zümrüdüanka 13. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat Zümrüt ve kızını kaybedecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Yıldız, Kuzey'i affedebilecek mi?
Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!
Hercai 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Şadoğluları'ndan barışa ret cevabı!