Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Melek'in velayet davasından dolayı ortalık karışıyor. Sancar'ın Menekşe'den boşanma kararını alan Nare şaşırıyor. Nare ise bu memleketten gideceğini ısrarla dile getirirken, Sancar, Nare'yi öpüyor.