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Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Melek'in velayet davasından dolayı ortalık karışıyor. Sancar'ın Menekşe'den boşanma kararını alan Nare şaşırıyor. Nare ise bu memleketten gideceğini ısrarla dile getirirken, Sancar, Nare'yi öpüyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare, Sancar'ı seçecek mi?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare 
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz 
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

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29 Eylül 2020 Salı 11:30
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