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Işıklar yanıyor ne demek? Engin Yıldırım'ın Twitter paylaşımı ne anlama geliyor?

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı, darbe ima ettiği iddiasıyla gündem oldu. Peki Engin Yıldırım'ın Twitter paylaşımı ne anlama geliyor? Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor darbe anlamına mı geliyor? İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından darbe yaptığı ima edilen Engin Yıldırım, paylaşımının ardından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine hesabını koruma altına alan Yıldırım, gelen tepkiler üzerine ikinci paylaşımı yaparak yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Peki 'ışıklar yanıyor' ne demek? İşte AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın o Twitter paylaşımı ve anlamı...

AYM Üyesi Engin Yıldırım kimdir? İşte Engin Yıldırım'ın Twitter paylaşımıAYM Üyesi Engin Yıldırım kimdir? İşte Engin Yıldırım'ın Twitter paylaşımı

IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?

Yıllar önce Mehmet Ali Birand tarafından sunulan 32.Gün programında her kriz gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın pencerelerine bakmanın bir alışkanlık haline geldiği ifade edilmişti. Genelkurmay binasının ışıklarının kapalı olması durumunda bir sorun olmadığı belirtilirken, ışıkların yanması durumunda ise orduda bir tedirginlik olduğunun anlaşılması gerektiği ifade edildi.

Işıklar yanıyor ne demek? Engin Yıldırım'ın Twitter paylaşımı ne anlama geliyor?

ENGİN YILDIRIM'IN TWITTER PAYLAŞIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiasıAnayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımı, Twitter kullanıcıları tarafından darbe iması olarak algılandı. Tepkilerin yükselmesi üzerine Twitter hesabını korumaya alan ve ardından hesabını açarak ikinci bir paylaşımda bulunan Yıldırım, 

"Şahsi twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den AYM Üyesi Engin Yıldırım'a sert tepkiAK Parti'den AYM Üyesi Engin Yıldırım'a sert tepki

 

Berna Akkaya
Editör


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