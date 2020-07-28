İsmail YK'dan bomba haber! Hayranıyla aşk yaşamaya başladı
İsmail YK hayranıyla aşk yaşamaya başladığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sevgilisiyle TikTok hesabından çektiği bir video takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı.
İsmail YK sevgilisiyle TikTok hesabından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden paylaşarak aşkını İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla açıkladı. 20 yaşındaki Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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28 Temmuz 2020 Salı 09:37
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