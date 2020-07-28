İsmail YK'dan bomba haber! Hayranıyla aşk yaşamaya başladı

İsmail YK hayranıyla aşk yaşamaya başladığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sevgilisiyle TikTok hesabından çektiği bir video takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı.