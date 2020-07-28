  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. İsmail YK'dan bomba haber! Hayranıyla aşk yaşamaya başladı

İsmail YK'dan bomba haber! Hayranıyla aşk yaşamaya başladı

İsmail YK hayranıyla aşk yaşamaya başladığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sevgilisiyle TikTok hesabından çektiği bir video takipçilerinden çokça beğeni ve yorum aldı.

İsmail YK sevgilisiyle TikTok hesabından çektiği bir videoyu sosyal medya hesabı İnstagram üzerinden paylaşarak aşkını İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla açıkladı. 20 yaşındaki Dilara isimli hayranıyla aşk yaşadığı haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Solmaz Çiros'un Roman dansı ve kilolu hali izleyenleri şaşırttı!Solmaz Çiros'un Roman dansı ve kilolu hali izleyenleri şaşırttı!

Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!

Kerem Bursin Hande Erçel'i öpmeye doyamadı! Akıllar fena karıştıKerem Bursin Hande Erçel'i öpmeye doyamadı! Akıllar fena karıştı

Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

 

28 Temmuz 2020 Salı 09:37
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
İsmail YK'dan bomba haber! Hayranıyla aşk yaşamaya başladı
İsmail YK'dan bomba haber! Hayranıyla aşk yaşamaya başladı
Solmaz Çiros'un Roman dansı ve kilolu hali izleyenleri şaşırttı!
Solmaz Çiros'un Roman dansı ve kilolu hali izleyenleri şaşırttı!
Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'dan hesap soruyor!
Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda Serkan'dan hesap soruyor!
Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!
Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!
Bay Yanlış 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Düğünde 'oyun içinde oyun' olacak!
Bay Yanlış 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Düğünde 'oyun içinde oyun' olacak!
Kerem Bursin Hande Erçel'i öpmeye doyamadı! Akıllar fena karıştı
Kerem Bursin Hande Erçel'i öpmeye doyamadı! Akıllar fena karıştı
Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili arasında aşk alevleniyor!
Sen Çal Kapımı 3. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili arasında aşk alevleniyor!
Bay Yanlış 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e olan hislerini saklayamıyor!
Bay Yanlış 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Ezgi Özgür'e olan hislerini saklayamıyor!
Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
Naz Mila kalça dansıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!
Ozan Güven'e hapis şoku! Gözler savcılığın vereceği kararda
Ozan Güven'e hapis şoku! Gözler savcılığın vereceği kararda