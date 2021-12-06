Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya rekabet içerisine giriyor. Gelinlerin hünerlerini sergiledikleri Gelinim Mutfakta bugün Ispanak Beğendi tarifi ile ekranlarımıza geldi. İzleyiciler bu lezzetli yemeğin tarifini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Ispanak Beğendi nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta Ispanak Beğendi tarifi ve detayları...

ISPANAK BEĞENDİ MALZEMELERİ

1 küçük demet ıspanak (300-350 gr)

2,5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

60 gr tereyağı (2 yemek kaşığı dolusu)

500 gr dana kuşbaşı

2 çorba kaşığı tereyağı (etler için)

Tuz, karabiber, kekik

ISPANAK BEĞENDİ NASIL YAPILIR?

Ispanak yapraklarını küçük doğranır. Teflon tavada yağ koymadan kısık ateşte yumuşayana kadar pişirilir.

Farklı bir tencerede tereyağı eritilir ve un ilave edilir. Çırpma teliyle orta ateşte karıştırılarak unun kokusu çıkana kadar kavrulur. Unun rengi dönmemelidir çünkü tadını değiştirir.

Süt azar azar eklenerek çırpma teliyle karıştırmaya devam edilir. Topaklanırsa hızlıca karıştırılarak düzeltilebilir.

Koyulaşınca tuz ve karabiber de ilave edilir. Önceden pişirilen ıspanak eklenerek karıştırılır.

Etlerin pişeceği tencereye tereyağı konarak eritilir. Karabiber de ilave edilerek karıştırılır. Orta ateşte pişirilir. Etler suyunu salıp çekmeye başlayınca altı iyice kısılarak pişirmeye devam edilir.

Eğer et sert olursa 1 çay bardağı sıcak su ilave edilerek pişirme devam eder. İndirmeye yakın, tuz ve kekik koyularak karıştırılır.

Tabağa önce ıspanaklı sos koyulur. Üzerine etler yerleştirilerek servis yapılır.

ISPANAK BEĞENDİ PÜF NOKTALARI

Et pişirirken çok sık karıştırılırsa parçalanıp dağılabilir. Buna dikkat edilmelidir.