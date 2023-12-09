İsrail ordusundan yazılı açıklama! 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısı belli oldu! İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan 4 ve Hamas'ın 7 Ekim'de sınırdaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 1 askerinin daha öldüğünü 7 Ekimden buyana ölü asker sayısının 425 olduğunu duyurdu.