İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?

Asgari ücrete zam yapılmasıyla birlikte işsizlik maaşları da belli oldu. Yapılan zamla birlikte herhangi bir işi olmayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden işsizlik maaşı alıyorlar. Peki işsizlik maaşı alan bir işçinin, işsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi? İşte cevabı haberimizde...

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İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve asgari ücretle çalışan vatandaşların merakla beklediği asgari ücrete 2023 yılında da zam yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte değişen işsizlik ücretleri de büyük merak konusu oldu. Peki işsizlik maaşı alan bir işçinin işsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi? bu gibi sorular yanıt aranıyor. İşte bu soruların cevabı haberimizde...

İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?

İŞSİZLİK MAAŞI ZAMAN KESİLİR?

7 milyondan fazla vatandaşın merakla beklediği asgari ücret zammı sonrası en çok merak edilenlerin başında işsizlik maaşı gelmektedir. İşsizlik maaşının kesilmesi ise şu hususlarda mümkün olmaktadır:

Bir işçi , son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın, ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bulunan bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin, çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce (İş Müfettişleri, SGK Denetmenleri ve Müfettişleri) veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde işsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı (sigortasız) olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik maaşları tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

İŞSİZLİK MAAŞI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Bu durumda olanlar ileride tekrar işsizlik maaşı almayı hak edecek şekilde işten çıkmaları veya çıkarılmaları halinde, yeni şartlarla işsizlik maaşı alabilirler.

Aynı şekilde işsizlik maaşı aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık (emeklilik) aylığı almaya başlayanların maaşları “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladıkları tarih itibariyle kesilir.

İşsizlik maaşı ne zaman, hangi durumlarda kesilir? İşe girince kesilir mi?

İŞE GİRİNCE İŞSİZLİK MAAŞI KESİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı alınan süre içerisinde bireyin yeni bir işe başlamak için bir girişimi ya da başvuru işlemleri olabilir. Başvurular işsizlik maaşının kesilmesine neden olmaz. Fakat işe girişi ve sigortası resmi olarak yapıldıktan sonra işsizlik maaşı kesilir. İşsizlik ödeneğinin alınan süre içerisinde İŞKUR'u bilgilendirmeden yapılan veya yapılacak olan gelir getirici faaliyetler işsizlik maaşının kesilmesine neden olur.

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