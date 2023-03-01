Maaş bordrosu işverenler tarafından işçiye aylık olarak çalışması karşılığında yaptığı ödemeyi tüm vergi ve kesintilerle birlikte gösteren resmi belgeye denir. İşçiler maaş bordrosundaki çalıştığı gün sayısı, vergi ve kesintilere göre kendisine yatırılan maaşı kontrol edebilir ve gerekli durumlarda itiraz etme hakkına sahip olurlar. Peki E-devletten maaş bordrosu nasıl alınır? E-devlet maaş bordrosu alma linki! işte cevabı haberimizde...

E-DEVLETTEN MAAŞ BORDROSU NASIL ALINIR?

Devlet memuru olarak çalışan kişiler e-devlet üzerinden maaş bordrosu sorgulaması yapabilirler. E-devlet üzerinden maaş bordrosu alabilmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

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Maaş bordronuzda aldığınız brüt ve net maaşın yanı sıra sigorta prim ödemeleri ve kesintileri de görebilirsiniz. Özel kurumlar ve bazı kamu kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan 4C sigortalılar e-devlet uygulaması üzerinden maaş bordrosu görüntüleyemez.

E-DEVLET MAAŞ BORDROSU ALMA LİNKİ!

E- Devlet Maaş Maaş Bordrosu alma linki için tıklayabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve kullanıcı şifrenizi girdikten sonra e hizmetler sekmesine tıklayınız.

Maliye Bakanlığı hizmetleri sekmesinde yer alan e- bordro seçeneğine tıklayarak maaş bordronuza erişebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra yazdır butonuna tıklayarak dilerseniz bordronuzu yazdırabilirsiniz.

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MAAŞ BORDROSUNDA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

İşyeri sicil numarası, bordronun verildiği gün ve ay, sigortalı kişinin adı ve soyadı, sigortalı kişinin sosyal güvenlik sicil numarası, ekstra çalışma, tatiller ve diğer eklenen tutarlar, vergi, sigorta pirimi ve avans gibi her türlü kesintiler, ücret ödenen gün sayısı, işverenin imzası, ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası yer alır.