İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel paylaşım!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, twitter üzerinden videolu bir paylaşım gerçekleştirdi. ''Kadın merhamettir, Kadın şefkatdir, Kadın güçtür, Kadın Polis’tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun'' yazısıyla yaptığı paylaşım çokça beğeni aldı.
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08 Mart 2021 Pazartesi 10:05
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