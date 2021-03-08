İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel paylaşım!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, twitter üzerinden videolu bir paylaşım gerçekleştirdi. ''Kadın merhamettir, Kadın şefkatdir, Kadın güçtür, Kadın Polis’tir. Şefkat ve güç timsali kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun'' yazısıyla yaptığı paylaşım çokça beğeni aldı.