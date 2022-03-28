İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çeken Pakistanlı mülteci hakkında flaş gelişme! O şahıs sınır dışı edildi

Birçok mülteci ve yabancı uyruklu şahsın yaşadığı İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu şahıslar durmak bilmiyor. İstanbul'da gezdiği yerlerdeki kadınları videoya alan "kinglog55" isimli TikTok kullanıcısı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve videoların çok sayıda Pakistanlının beğenmesi ise dikkat çekmişti.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Görüntüler sosyal medyada tepkilerin artmasına neden olmuştu. Son olarak videoları çeken Pakistan uyruklu şahıs hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul'da kadınların gizlice videosunu çekerek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çeken Pakistanlı mülteci tepki çekti! "Bu çirkinliğin gündem olması için neler yapmalıyız?"