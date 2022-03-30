İstanbul’da kurye rezaleti! Önce siparişi bıraktı sonra apartmana tuvaletini yaptı: “Ne yapsın çok sıkışmış”

İstanbul’da ilginç bir olay yaşandı. Zeytinburnu'nda, apartman sakinleri apartmandan pis kokular gelmesi üzerine şüphelenip kamera görüntülerini izlediler. Videoyu izleyen vatandaşlar kokunun nedenini öğrenince şoka girdiler.

APARTMAN SAKİNLERİNİ NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDI

Bina sakinleri, gördükleri karşısında şoke oldu. Bir daireye sipariş getiren kurye, siparişini teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatıyor. Kapıyı kapattıktan sonra merdiven altına geçen kurye tuvaletini yapıyor. Kuryenin apartman boşluğuna idrarını yaptığı gören vatandaşlar gördükleri olay karşısında ne yapacaklarını şaşırdı. Sosyal medyanın da gündemine oturan olay için: "Ne yapsın çok sıkışmış" gibi yorumlar yapıldı.

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