İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı

Otobüslerin arızalandığı, metrobüslerin tutuştuğu, metroların yolda kaldığı İstanbul’da toplu ulaşım kaosa dönerken, bir diğer problem ise yürüyen merdivenlerde yaşanıyor. Metro ve metrobüs hatlarına bağlanan duraklarda araçlara kolay erişim için hayata geçirilen yürüyen merdiven uygulaması, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ağır yük oldu.

TAMİR ETMESİ GEREKİRKEN TAMAMEN KAPATTILAR

Çalışmayan yürüyen merdivenler nedeniyle dik yokuşlarda merdiven tırmanmak zorunda kalan İstanbullular şikayetlerini İBB yönetimine iletiyordu. Medyaya da yansıyan bozuk merdiven vakaları üzerine İBB çözümü tuhaf bir yöntemde buldu.

MERDİVEN YOK DEMİRDEN KAYNAKLI BARİYER VAR

İBB, tamir edemediği yürüyen merdivenlerin atıl durumunu gözlerden kaçırmak için önüne duvar örme formülünü geliştirdi.

Bağcılar’da M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı’nda aylardır bozuk olan yürüyen merdivenler komple kapatıldı. Yürüyen merdivenlerin başlangıç noktasına duvar paneli çekildi. Duvar paneline bir de kapı boşluğu oluşturuldu. “Oda” süsü verilen duvarla birlikte bozuk yürüyen merdiven görüntüsü kapatılmış oldu.

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