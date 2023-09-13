Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!

İBB Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı. Yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki ücret de, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltildi.

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Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

SUYA YÜZDE 25 ORANDA ZAM YAPILDI

İBB Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!

ÖĞRENCİ YURTLARINA YÜZDE 36,84 ZAM

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünün 2023 yılı revize ücret tarifesi görüşüldü.

Flaş açıklama: İBB'den iki zam birden! İşte yeni su ve yurt fiyatları!

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

Revize teklifte, ayrıca kentteki tuvalet kullanım ücretinin 1 liradan 2 liraya çıkarılması talep edildi.

Bu şekliyle oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Zamlar, bu ay itibarıyla geçerli olacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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