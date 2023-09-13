Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.

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Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?

Uganda'da 7 kadınla evlenen adam herkesi şaşkına çevirdi. İkizi kız kardeş olmak üzere aynı gün 7 kadınla evlenen Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu isimli hekim, yaşadığı Bugereka kasabasında yerel halkı da şoke etti. Ayrıca Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak ise araba verdi.

Uganda'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim, aynı gün içinde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.

Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?

YEREL HALKI ŞOKE ETTİ!

Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.

Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
EŞ SAYINDA BÜYÜKBABASI VE BABASINI GEÇTİ

Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?

Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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