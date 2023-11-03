İstiklal Caddesi’nde yüzleri maskeli şekilde havaya dolarlar saçan şahıslara bakın mahkeme ne ceza verdi?

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 Ağustos 2023’de yüzleri maskeli şekilde 1 dolarlık banknotları havaya saçarak orada bulunan vatandaşların dağıtılan paraları alırken çekilen görüntülerini “Taksim’de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek” yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaşan 14 sanıklı davada karar çıktı.

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İstiklal Caddesi’nde yüzleri maskeli şekilde havaya dolarlar saçan şahıslara bakın mahkeme ne ceza verdi?

İstiklal Caddesi’nde yüzleri maskeli şekilde dolarları havaya saçarak oradaki vatandaşların dağıtılan paraları alırken çekilen görüntülerini “Taksim’de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek” yazısıyla sosyal medyadan paylaşan sanıkların davasında karar çıktı. Mahkeme, eylemin azmettiricisi olan 1 sanığı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 Ağustos 2023’de yüzleri maskeli şekilde 1 dolarlık banknotları havaya saçarak orada bulunan vatandaşların dağıtılan paraları alırken çekilen görüntülerini “Taksim’de muhtaçlara dolar dağıtalım dersek” yazısı ile sosyal medya üzerinden paylaşan 14 sanıklı davada karar çıktı. İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 7 sanığın İstiklal Caddesi üzerinde 1 dolarlık banknotları havaya saçmalarını, saçmış oldukları paraların vatandaşlar tarafından toplanma anını video kaydına almalarını ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla eylemlerinin ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçunu oluşturduğunu aktardı.

Sanıklardan Serhat G.’nin eylemi kendisinin planladığının, diğer sanıkları kendisinin bir araya getirdiğinin ve olay anına ilişkin videoyu sosyal medyada kendisinin paylaştığına dair beyanlarının olduğunun aktarıldığı mütalaada, sanığın suçun azmettireni olduğu da belirtildi.

Ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket ettikleri belirtildi

Açıklanan mütalaada, sanıkların eylemleri öncesi sosyal medyadan “OnlyFans’dan kazandıklarımızı muhtaçlara dağıtmaya gidiyoruz’’ şeklindeki paylaşımları ve söz konusu görüntüleri “halkımızı dolara karşı ezdirmeyeceğiz” başlığı altında paylaşmaları gerekçesiyle ekonomik durumu iyi olmayan insanları aşağılama kastıyla hareket ettikleri kaydedildi.

Açıklanan mütalaada, aralarında sanık Serhat G.’nin de bulunduğu 8 sanığın 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, diğer 6 sanığın ise atılı suçu işlediklerine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatları önceki savunmalarını tekrarlayarak müvekkillerinin beraatlarını istediler.

1 sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, eylemin azmettiricisi olan sanık Serhat G.’nin ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca, 13 sanığın ise üzerlerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatına hükmetti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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