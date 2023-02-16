İvan Delic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Delic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Delic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Delic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Delic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Delic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Delic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Delic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Delic 29 Eylül 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Delić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Delic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. İvan Delic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cosenza Calcio futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Calcio takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Delic'nin Cosenza Calcio ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Delicboyu ve yaşı kaç

İvan Delic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Delic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Delic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Delic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U19

15 Ocak 2016 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

10 Şubat 2020 yılında NK Istra

10 Ağu 2020 yılında Hajduk Split

12 Ağu 2020 yılında NK Varazdin

18 Ocak 2021 yılında Hajduk Split

21 Ocak 2021 yılında Slaven Belupo

12 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

31 Ocak 2023 yılında Cosenza

30 Haziran 2023 yılında HNK Sibenik

İvan Delic kimdir

İvan Delic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Delic şuan Cosenza Calcio takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Hajduk Split

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İvan Delic nereli

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